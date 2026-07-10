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        Malatya'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Malatya'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri bulundu.

        Kurşunlu Mahallesi Alholar küme evleri civarında bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçası bulundu.

        Bunun üzerine çalışma durdurularak jandarma ekiplerine bilgi verildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemikler, yapılacak inceleme ve çalışma için muhafaza altına alındı.

        Mahalle Muhtarı Hüseyin Gider, AA muhabirine, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede inceleme yaptığını belirterek, "İnceleme devam ediyor, buldukları noktaya bir kazı daha yapılacak sanırım. Bölge mezarlık değil, dağın, çalının içi. 70-80 yaşında insanlarımız mezarlık olmadığını söylüyor." dedi.

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