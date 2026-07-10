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        Hekimhan Belediyesinden kadınlara özel etkinlik

        Hekimhan Belediyesi tarafından anneler ve kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Hekimhan Belediyesinden kadınlara özel etkinlik

        Hekimhan Belediyesi tarafından anneler ve kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni hizmete açılan "Salon Hekimhan"da gerçekleştirilen programa çok sayıda kadın katıldı.

        Programda konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, yeni salonun ilçeye kazandırılma sürecine değinerek, geçen yıl Anneler Günü'nde verilen sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Hekimhan'ın birlik ve beraberlik kültürüyle örnek bir ilçe olduğunu ifade eden Yıldırım, ilçede yürütülen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle yıkılan çarşının yeniden inşa edileceğini belirten Yıldırım, salonun bahçesinde bulunan 2 bin 200 metrekarelik alanın kısa sürede 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde park olarak düzenleneceğini kaydetti.

        Yıldırım, Ilıca Parkı'nda da yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Program, katılımcılara yemek ikram edilmesinin ardından sanatçılar Şehriban Kırıcı ile İrfan Yılmaz'ın konseriyle sona erdi.

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