Malatya'da öğrenciler T-Küp Turnuvası'nda yarıştı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından geliştirilen eğitsel kutu oyunu "T-Küp" kapsamında Malatya'da düzenlenen turnuvada öğrenciler, uzamsal düşünme becerilerini geliştiren eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı.



Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, T3 Vakfı ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Tecirli Ortaokulu'nda düzenlenen T-Küp Turnuvası'na 32 öğrenci katıldı.



Geri sayımın ardından başlayan turnuvada öğrenciler, oyun kartlarındaki iki boyutlu görselleri birim küplerle üç boyutlu yapılara dönüştürmek için zamana karşı yarıştı.



Kartlardaki şekilleri en hızlı ve doğru şekilde tamamlamak için mücadele eden öğrenciler, etkinlikte dikkat, problem çözme ve uzamsal düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.



Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. T-Küp etkinliklerinin devam etmesi amacıyla okulun ortak kullanımına T-Küp kutu oyunları, öğrencilere ise çanta hediye edildi.



- T-Küp çocukların hayal gücünü üç boyuta taşıyor



Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda çocukların ve gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve üç boyutlu düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan T3 Vakfı tarafından geliştirilen T-Küp, oyun yoluyla öğrenme imkanı sunuyor.



Oyun kartlarındaki iki boyutlu görsellerin birim küplerle üç boyutlu yapılara dönüştürülmesini veya oluşturulan yapıların farklı açılardan çizilmesini esas alan T-Küp, öğrencilerin uzamsal düşünme, zihinde canlandırma, parça-bütün ilişkisi kurma ve geometrik yapıları analiz etme becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

