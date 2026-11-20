Balkondan sarkan şahıs düşerek hayatını kaybetti
Malatya'da bir apartmanın 2'nci katındaki balkondan sarkan şahıs düşerek hayatını kaybetti.
Malatya'da bir apartmanın 2'nci katındaki balkondan sarkan şahıs düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde MalatyaAnkara kara yolu üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Sarıkaya (38) apartmanın 2'nci katındaki balkon korkuluklarından aşağı sarkarak bir süre askıda kaldı. Çevredeki esnafın şahsı kurtarmak amacıyla branda açmaya çalıştığı sırada Sarıkaya aşağı düştü. Düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sarıkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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