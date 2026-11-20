Malatya'da av tüfeğini temizlerken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Malatya'da av tüfeğini temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 20.11.2026 - 08:37 Güncelleme:
Malatya'da av tüfeğini temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
S.Ö'nün, Başharık Mahallesi Kutan Sokak'taki evinde av tüfeğini temizlediği sırada silah kazara ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
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