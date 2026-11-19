Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında operasyon düzenledi.
4 ikametgahta, 2 araçta ve 4 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, 2 bin 800 sentetik ecza hap, 25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.