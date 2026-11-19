Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe esnafını ve mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Esnafla sohbet eden Ulutaş, talep ve önerileri dinleyerek misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Meclis üyeleri ve başkan yardımcısıyla Bahri Mahallesi'ni de ziyaret eden Ulutaş, mahallede ihtiyaç duyulan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda mahallelerin eksiklerinin giderilmesi ve hizmetlerin ulaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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Yukarı Örükçü Mahallesi'nde muhtarla birlikte devam eden yol çalışmalarını inceleyen Ulutaş, mahallede toplam 4 kilometrelik yol çalışmasının tamamlandığını kaydetti. Ulutaş, çalışmaların devam edeceğini ve vatandaşların ulaşımını daha konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.