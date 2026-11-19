Darende'de trafik sorununa çözüm için saha incelemesi yapıldı
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ve teknik ekiple birlikte Zaviye Mahallesi'nde trafik sorunlarına yönelik saha incelemesi gerçekleştirdi.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ve teknik ekiple birlikte Zaviye Mahallesi'nde trafik sorunlarına yönelik saha incelemesi gerçekleştirdi.
Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla bölgede incelemelerde bulunan ekip, trafik akışını rahatlatacak ve ulaşım güvenliğini artıracak düzenlemeler üzerine istişarelerde bulundu.
Darende Belediyesi'nin ilçe ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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