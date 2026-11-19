Erzincan'da görev yapan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Emirhan Çelik, iki gün önce evinde başından silahla vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çelik'in cenazesi Malatya'ya getirilerek düzenlenen törenin ardından defin edildi. Törende kılınan cenaze namazının ardından Emirhan Çelik, dualarla son yolculuğuna uğurlanarak Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene ailesi, yakınları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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