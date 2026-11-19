YETER ERDİNE - Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Azerbaycan'daki Sumgayıt Devlet Üniversitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusunda geliştirdikleri teknolojileri ortak çalışmayla ilerletmeyi hedefliyor.

İki üniversite, "Azerbaycan-Türkiye Üniversiteler Arası İklim Eylemi Köprüsü" projesi kapsamında enerji ve çevre yönetimi alanlarında işbirliği yapıyor.

Bu kapsamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından geliştirilen ve binaların enerji tüketimini dakikalık çözünürlükte takip edebilen veri aktarım cihazının Sumgayıt Devlet Üniversitesinde de kurulması, Azerbaycanlı akademisyenlerin geliştirdiği "akıllı bahçıvan" robotunun ise ortak çalışmalarla daha işlevsel hale getirilmesi planlanıyor.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üniversite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Kadir Doğanşahin, AA muhabirine, üniversitenin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katıldığı 12 projeden birinin söz konusu uluslararası işbirliği olduğunu söyledi.

Sumgayıt Devlet Üniversitesi ile enerji ve çevre yönetimi olmak üzere iki temel başlıkta çalıştıklarını belirten Doğanşahin, enerji yönetimi kapsamında üniversitelerinde yaklaşık 1-1,5 yıldır kullandıkları izleme sistemini Azerbaycan'daki üniversiteye de kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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Üniversitenin kendi imkanlarıyla geliştirdiği veri aktarım cihazı sayesinde tüm binaların enerji tüketiminin ayrı ayrı takip edilebildiğini anlatan Doğanşahin, cihazla elde edilen anlık ölçümlerin veri tabanında saklandığını ve 6 aylık veriler üzerinden binaların tüketim karakteristiklerinin analiz edildiğini kaydetti.

Bu sayede binaların günün hangi saatlerinde daha fazla enerji tükettiğinin, hafta içi ve hafta sonu tüketim farklılıklarının belirlenebildiğini aktaran Doğanşahin, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz veri aktarım cihazı sayesinde üniversitemizin tüm binalarında ayrı ayrı enerji tüketimlerini dakikalık çözünürlükte takip edebiliyoruz. 6 aylık veriler üzerinden yaptığımız çalışmada binalarımızın enerji tüketim karakteristikleri hakkında önemli bilgilere ulaştık. Bu sistemden daha fazla yararlanmak, daha işlevsel kılmak istiyoruz. Yapay zeka destekli bir sistem haline getirmeyi ve Sumgayıt Devlet Üniversitesindeki alanında uzman hocalarımızla birlikte geliştirmeyi düşünüyoruz."

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Doğanşahin, sistem sayesinde beklenmeyen enerji tüketimlerinin de tespit edilebildiğine dikkati çekerek, özellikle mesai saatleri dışında ortaya çıkan tüketimlerin veya hava sıcaklığına bağlı değişimlerin analiz edilebildiğini belirtti.

Rektörlük binasında hafta sonu ve soğuk havalarda tüketimin farklılaştığını gözlemlediklerini anlatan Doğanşahin, bu verilerin gereksiz enerji kullanımının önüne geçilmesi ve olası sistem sorunlarının belirlenmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

- Piyasadaki sistemin maliyetinin yaklaşık onda birine kuruldu

Enerji izleme sistemini kendi imkanlarıyla geliştirmeden önce piyasadan yaklaşık 600 bin liralık teklifler aldıklarını bildiren Doğanşahin, tasarladıkları cihazla sistemi çok daha düşük maliyetle kurduklarını söyledi.

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Doğanşahin, "Bu sistemi kendimiz geliştirebilir miyiz diye düşündük ve cihazın tasarımını gerçekleştirdik. Üniversitemize yaklaşık 40-50 bin lira maliyetle kurmuş olduk. Üniversitemiz TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip. Bu belgenin hazırlıkları kapsamında böyle bir sisteme ihtiyaç duyduk ve kendi kurduğumuz sistemle sertifikasyon sürecine başvurduk." ifadelerini kullandı.

Sistemin kendilerine ait bir arayüzü bulunduğunu belirten Doğanşahin, buradan anlık tüketimlerin yanı sıra gerilim, akım ve enerji değerlerinin de dakikalık olarak izlenebildiğini kaydetti.

- Akıllı robot su tasarrufuna katkı sunacak

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Çevre yönetimi alanındaysa Azerbaycan'ın kendilerine peyzaj ve yeşil alanların yönetimi noktasında bir akıllı robot önerdiğini vurgulayan Doğanşahin, şöyle devam etti:

"Bu robotun, sistemin tasarımını büyük oranda gerçekleştirmişlerdi. Bu sistemin işlevinin arttırılması ve prototip çalışmalarında bizim üniversitemizdeki uzman hocalarımız da destek vererek bu aşamaları birlikte ilerletmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde karşılıklı saha ziyaretleri ve birlikte akademik çalışma grupları toplantıları devam edecek. Bu işbirliğini 2027 yılı sonuna kadar planlamış bulunmaktayız. Çeşitli araştırma fonlarından destek alarak bu sistemlerin geliştirilmesi, elde edilen verilerin analizi ile ulaştığımız yayınların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini hedefliyoruz."

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Peyzaj ve yeşil alanların yönetiminde kullanılmak üzere tasarlanan robotun sahada hareket ederek toprağın nem seviyesini, çimlerin bakım ve biçim zamanını takip edebildiğini aktaran Doğanşahin, sistemin ihtiyaç duyulan alanlarda sulama yapabildiğini ve toprak örnekleri alabildiğini sözlerine ekledi.