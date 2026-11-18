MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 44 AEY 742 plakalı minibüs, Y.C.'nin kullandığı 46 VD 301 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü E.E., traktör sürücüsü Y.C. ve traktörde yolcu olarak bulunan F.C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan E.E. Battalgazi Devlet Hastanesi’ne, diğer iki yaralı Y.C. ve F.C. ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.