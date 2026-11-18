Malatya Büyükşehir Belediyesi, konteyner çarşının kaldırılmasının ardından Malatya Millet Bahçesi’nde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Parkın tüm kullanım alanları elden geçirilerek vatandaşların hizmetine daha modern, estetik ve konforlu bir şekilde sunulacak.

Deprem felaketinin ardından şehrin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı yapılaşma sürecinin hız kazanmasıyla birlikte, geçici ticaret alanı olarak hizmet veren Malatya Millet Bahçesi içerisindeki konteyner çarşının tahliyesi tamamlandı. Konteyner çarşının kaldırılmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından park alanında kapsamlı bakım, onarım ve düzenleme çalışması başlatıldı.

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Yoğun kullanım nedeniyle zaman içerisinde yıpranan ve tahrip olan alanlarda başlatılan çalışmalarla Malatya Millet Bahçesi'nin yeniden kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor. Ekipler, parkın genel görünümünü iyileştirmek, kullanım konforunu artırmak ve yeşil alanları yeniden düzenlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Parkın tüm kullanım alanları yenileniyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, aydınlatma ve sulama sistemleri, çim alanlar ve yeşil doku, kent mobilyaları, tematik bahçeler, spor sahaları ve çocuk oyun alanlarında bakım, onarım ve yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

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Parkın fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra peyzaj düzenlemeleriyle de daha estetik ve bütüncül bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor. Vatandaşların güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm alanlar titizlikle elden geçiriliyor.

Millet Bahçesi daha modern bir görünüme kavuşacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli yeşil alanlarından biri olan Malatya Millet Bahçesi'ni en kısa sürede yeniden vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yapılacak düzenlemelerle birlikte Malatya Millet Bahçesi'nin; ailelerin huzurla vakit geçirebildiği, çocukların güvenle oynayabildiği, gençlerin spor yapabildiği ve vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirebildiği modern bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin yeşil dokusunu korumak ve geliştirmek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.