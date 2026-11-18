Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında MalatyaAdıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyreden M.D. yönetimindeki 06 BCJ 034 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen S.Ö. idaresindeki S PQ 44 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.