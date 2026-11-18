Erzincan'da iki gün önce evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Malatyalı Uzman Çavuş Emirhan Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 16 Kasım'da saat 02.45 sıralarında Erzincan Hocabey Mahallesi 1052. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Emirhan Çelik'in (24) evine misafirliğe gelen iki uzman çavuş arkadaşı, silah sesinin ardından sesin geldiği odaya gitti. Çelik'i başından tabancayla vurulmuş halde bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Malatyalı olduğu öğrenilen Emirhan Çelik'in cenazesinin memleketi Malatya'da defnedileceği öğrenildi.