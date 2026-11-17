Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, COP31 kapsamında katıldığı panelde, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarını anlatarak, Malatya’nın yalnızca yeniden inşa edilmediğini, iklim ve afet risklerine karşı dirençli, sürdürülebilir ve çok merkezli bir şehir olarak geleceğe hazırlandığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'İklime Dayanıklı Şehirler için Çok Düzeyli Yönetişim: CHAMP Taahhütleri ile SURFF Yatırımlarının Buluşması' paneline katıldı.

İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir'in moderatörlüğünde, Dirençli Şehirler, Binalar ve Soğutma Pavilyonunda (Resilient Cities, Buildings & Cooling Pavilion) gerçekleştirilen programda; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Finlandiya Turku Şehri İklim Direktörü Risto Veivo ve WRI Türkiye Avrupa Birliği Projeleri Kıdemli Yöneticisi Ayça Bağcı konuşmacı olarak yer aldı.

REKLAM

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa çalışmalarının yanı sıra altyapı, içme suyu, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve ulaşım yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Malatya’nın iki yıl gibi kısa bir sürede 125 bin bağımsız bölümün inşasını tamamladığını belirten Er, uluslararası finansman kaynaklarıyla hayata geçirilen projeler sayesinde kenti iklime ve afetlere karşı daha dirençli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Malatya büyük bir yara aldı ama hızla ayağa kalktı"

6 Şubat depremlerinin Malatya’da büyük yıkıma neden olduğunu belirten Başkan Er, kentin Hatay’ın ardından depremden en fazla etkilenen ikinci il olduğunu ifade etti. Depremlerde yaklaşık 130 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü, can kayıplarının yaşandığını ve altyapının büyük ölçüde zarar gördüğünü kaydeden Başkan Er, devletin güçlü desteği ve yerelde oluşturulan iş birliğiyle hızlı bir toparlanma süreci yürütüldüğünü dile getirdi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışmalarına dikkati çeken Başkan Er, Malatya'da 125 bin bağımsız bölümün inşasının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda 91 bin 732 konut ve 13 bin 533 ticarethane inşa edildiğini, çalışmaların önemli bölümünün TOKİ ve Emlak Konut eliyle gerçekleştirildiğini, yaklaşık 20 bin konutun ise yerinde dönüşüm kapsamında yapıldığını aktardı.

"İçme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz"

Malatya’nın hem deprem riski hem de iklim şartları nedeniyle su kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Sami Er, içme suyu altyapısının yenilenmesi için 136 milyon avroluk finansman sağlandığını bildirdi. Başkan Er, şehir genelinde eskiyen boruların, özellikle asbestli hatların değiştirilmesi ve su depolarının yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

REKLAM

6 Şubat depremlerinde Malatya'nın önemli su kaynağının üç gün boyunca kesildiğini, ardından suyun bir süre bulanık aktığını hatırlatan Başkan Er, muhtemel afetlerde kentin susuz kalmaması için 70 milyon avro Beydağı İçme Suyu Projesi'nin hazırlandığını ifade etti.

Kuluncak ilçesinin su sorununu çözmek amacıyla Sivas'tan 50 kilometrelik hatla içme suyu getirildiğini belirten Başkan Er, yaklaşık 10 milyon avroluk yatırımın uluslararası finansmanla gerçekleştirildiğini söyledi. Deprem sonrasında yaklaşık 200 bin kişinin yaşayacağı yeni bir yerleşim alanına dönüşen İkizce'nin altyapı ihtiyaçlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İLBANK desteğiyle 39,3 milyon avroluk finansman sağlandığını ve yaklaşık 30 kilometrelik kolektör hattı ile ileri biyolojik arıtma tesisinin hayata geçirildiğini kaydetti.

REKLAM

Kent genelinde 572 kilometrelik kanalizasyon altyapısı için de 45 milyon avroluk kaynak temin edildiğini belirten Başkan Er, iklim değişikliğinin neden olduğu ani ve yoğun yağışlara karşı yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi için yeni finansman arayışlarının sürdüğünü ifade etti.

Atıklar ekonomiye kazandırılıyor, GES kapasitesi artırılıyor

Depremde yıkılan yapıların enkazlarının ayrıştırılması için 80 hektarlık alanda oluşturulan döküm sahasında çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Sami Er, 10 milyon avroluk finansmanla demir ve betonun birbirinden ayrılarak ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

REKLAM

Malatya'nın enerji dönüşümüne de önem verdiklerini vurgulayan Başkan Er, mevcut 14,5 megavatlık güneş enerjisi santralinin kapasitesini 61,3 megavata çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Projenin izinlerinin alındığını ve finansman çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Er, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon salınımını azaltmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yeni viyadük ve alternatif yol geliyor

İkizce bölgesinde oluşan yeni yerleşim alanı, Turgut Özal Üniversitesi ve organize sanayi bölgesinin oluşturduğu nüfus yoğunluğuna dikkati çeken Başkan Sami Er, mevcut viyadüğün ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalacağını belirtti.

REKLAM

Bölgede ikinci bir viyadük ve alternatif yol yapılması için 65 milyon avroluk kredi anlaşması gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Er, projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Elektrikli otobüs ve tramvay projeleri

Malatya'nın ulaşım sistemini çevreci bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Er, 100 elektrikli otobüs alımı için 77 milyon avroluk kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Başkan Er, ayrıca 80 dizel aracın elektrikli araçlara dönüştürülmesinin planlandığını kaydetti.

Kentte 12 kilometrelik tramvay hattı projesinin onaylandığını, banliyö treni ihalesinin de gerçekleştirildiğini belirten Başkan Er, bu projelerle toplu ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

REKLAM

Enkaz alanı millet bahçesine dönüştürülecek

Deprem enkazlarının ayrıştırıldığı 80 hektarlık alanın rehabilite edilerek millet bahçesi ve saha alanına dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Er, bu proje için yaklaşık 10 milyon avroluk finansman arayışının sürdüğünü söyledi. Kapıkaya'da 20 milyon avro maliyetle inşa edilen yeni katı atık tesisinin de tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Başkan Er, Malatya'nın büyüyen şehir yapısına uygun çevreci yatırımların sürdürüleceğini kaydetti.

Sanayide plansız yapılaşma sona eriyor

Malatya’nın sanayi altyapısını da daha güçlü ve planlı bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Sami Er, mahalle aralarında ve sokaklarda faaliyet gösteren, çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra gürültüye neden olan iş yerlerinin şehir dışına taşındığını söyledi. Bu iş yerlerinin sektörel kümelenme modeliyle belirlenen alanlarda bir araya getirildiğini ifade eden Başkan Er, sanayi faaliyetlerinin daha düzenli, modern ve çevreyle uyumlu alanlarda yürütülmesini amaçladıklarını kaydetti.

REKLAM

"Küçük Sanayi Sitemiz, bölgenin cazibe merkezi olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, küçük sanayi sitesinin hem Malatya’nın hem de bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. İstanbul’daki Modoko, Masko ve İMÇ gibi örnekleri işaret eden Başkan Er, küçük sanayi sitesinde toptan satış ve teşhir alanlarının oluşturulacağını belirterek, "Küçük sanayi sitemiz hem şehrimizin hem de bölgemizin cazibe merkezi haline gelecek. Bununla ilgili altyapı ve finansman arayışlarımız devam ediyor" dedi.

"Altyapıya ciddi bir yatırım yapıyoruz"

MASKİ yatırımlarına da değinen Başkan Er su, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Başkan Er, özellikle içme suyu ve yağmur suyu yatırımları için ilave kaynak arayışlarının sürdüğünü kaydetti.

REKLAM

"Malatya’yı yeniden inşa etmedik, geleceğin Malatya’sını inşa ettik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, COP31 kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmalarını ve uluslararası finansmana erişimde yaşanan sorunlarını da değerlendirdi. Malatya’nın daha güvenli, sürdürülebilir, iklim ve afetlere karşı dirençli, çok merkezli bir şehir olarak yeniden şekillendiğini belirten Başkan Er, uluslararası finansman süreçlerinin hızlandırılması gerektiğine dikkati çekti.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yalnızca yıkılan yapıların yeniden inşa edilmediğini, geleceğin şehrinin oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Er, "Biz sadece Malatya’yı yeniden inşa etmedik, geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Daha sürdürülebilir, daha güvenli, iklim ve afet risklerine karşı dirençli bir şehir oluşturduk. Malatya, eskisinden çok daha iyi, güzel ve çok merkezli bir şehir haline geldi" dedi.