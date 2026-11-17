Sosyal hizmetlerden üretime, yeşil alanlardan enerji yatırımlarına kadar birçok alanda ilçenin ihtiyaçlarına çözüm üreten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, son iki buçuk yılda hayata geçirdiği projelerle Battalgazi’yi bölgenin cazibe merkezi haline getirme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Nisan 2024’te göreve başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın seçim döneminde açıkladığı projeler, mahallelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre uygulamaya alındı. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde belediye, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlere ve ilçenin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlara öncelik verdi. Bu kapsamda tamamlanan projeler hizmete sunulurken yapımı süren yatırımlarda çalışmalar, planlanan projelerde ise hazırlıklar devam ediyor. Başkan Taşkın’ın öncülüğünde yapılan çalışmalarla Battalgazi ilçesi bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

REKLAM

Taziye evi projesi yaygınlaşıyor

Mahallelerde ortak kullanım alanlarına duyulan ihtiyaca yönelik çalışmalardan biri taziye evleri oldu. Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu ve Tandoğan’da açılan taziye evlerinde hem taziyeler kabul ediliyor hem de sosyal alanlar olarak kullanılıyor. Alacakapı’da iki; Çöşnük, Yıldıztepe, İskender, Dolamantepe, Zafer, Göller, Karaköy, Paşaköşkü ve Hanımınçiftliği’nde birer olmak üzere dokuz mahallede 11 taziye evinin inşaatı ise sürüyor.

Aşevi’nin yıl bitmeden hayata geçirilmesi hedefleniyor

Fırat Mahallesi’nde Hastane Caddesi üzerinde yapımı süren aşeviyle düzenli sıcak yemek desteği verilecek. 4 bin 400 metrekarelik alanda 15 milyon liralık yatırımla inşa edilen tesiste günde 500 ila 1.000 kişilik yemek hazırlanması planlanıyor. Projede yaşam merkezi ile sosyal hizmet ve psikososyal destek birimleri de yer alıyor. Başkan Taşkın, bina ve çevre düzenlemesinde sona yaklaşılan aşevini yılbaşına doğru açmayı ve Battalgazi Kaymakamlığı ile birlikte işletmeyi hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda Battalgazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlar ulaştırıyor. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, başvuruları değerlendirdikten sonra gıda, giysi, yakacak, ev eşyası ve okul malzemelerini her hanenin ihtiyacına göre hazırlayıp ailelere teslim ediyor.

REKLAM

Çalışan ailelere kreş hizmeti

Çalışan ailelerin çocuk bakımına yönelik ihtiyacı için de belediye hizmet binasının yanındaki eski Stat Karakolu, yaklaşık iki aylık çalışmayla kreşe dönüştürüldü. Dört sınıfın yanı sıra oyun ve eğitim alanları bulunan kreş, 50 çocuk kapasitesiyle hizmet veriyor. Uzman personelin görev yaptığı merkezde aileler güvenli bir ortamda çocuklarını bırakabiliyor.

Yaşam Merkezinde kadınlara destek

Kadınlara yönelik hizmetlerin eğitim ayağında Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi yer alıyor. Gelinciktepe’de kadınlar kendi mahallelerinde meslek eğitimi alabiliyor. Merkezdeki dikiş nakış kursunda giyim ve ev tekstili, kuaförlük atölyesinde saç kesimi, saç tasarımı ve makyaj eğitimi veriliyor. Seramik atölyesine katılan kadınlar ise kendi ürünlerini hazırlıyor.

REKLAM

Yeniköy’de 1000 hayvan kapasiteli barınak hizmete girdi

Belediyenin hayvan bakımına yönelik yatırım kapsamında Yeniköy Mahallesi’nde Hayvan Barınağı hizmete girdi. Malatya’nın ikinci hayvan barınağı olan tesis, 2026 yılı başında hayvan kabulüne başladı. 1000 hayvan kapasiteli barınakta açık padoklar, kedi ve köpekler için ayrı kapalı bölümler ve bir hayvan hastanesi bulunuyor. Tesiste 450 hayvanın bakım, beslenme ve tedavisi sürdürülüyor.

Bulgurlu’da yol malzemesi üretiliyor

Battalgazi Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarında kullandığı kilit taşı ve bordürü Bulgurlu Mahallesi’nde kurduğu Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisi’nde üretiyor. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla asfalt üretim sahasının 14 dönümlük bölümüne kurulan tesisin bin 200 metrekareye yakın kapalı alanında iki üretim makinesi ve bir beton santrali bulunuyor. Tesisin sekiz saatlik üretim kapasitesi 3 bin metrekare kilit taşı veya 11 bin metre bordür. Şev, begonit ve prizma taşlarının da üretildiği tesisten belediyenin ihtiyacının yanı sıra özel sektörden ve çevre illerden gelen siparişler de karşılanıyor.

REKLAM

Güneş Enerjisinde kapasite artırılıyor

Battalgazi Belediyesi, elektrik ihtiyacının daha büyük bir bölümünü güneş enerjisinden karşılamak için Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde yeni santraller kuruyor. Mahallede 20 dönümlük alanda kurulu 970 kilovat gücündeki santral elektrik üretmeye devam ediyor. Mevcut santralin bitişiğindeki 50 dönümlük alanda ise toplam 2,1 megavat gücündeki ikinci ve üçüncü etapların yapımı sürüyor. Yeni etaplar tamamlandığında Hacıhaliloğluçiftliği’ndeki kurulu güç yaklaşık 3,1 megavata ulaşacak. Bulgurlu’daki 1 megavatlık santral ve belediye hizmet binasındaki 100 kilovatlık sistemle birlikte belediyenin güneş enerjisindeki toplam kurulu gücü yaklaşık 4,2 megavata çıkacak. Başkan Bayram Taşkın, bu yatırımlarla belediyenin elektrik ihtiyacının neredeyse tamamının güneş enerji santralinden karşılanacağını ifade etti.

REKLAM

Derme Deresi’nde yeşil alanlar arttırıldı

İlçedeki yeşil alan çalışmalarında bazı düzenlemeler tamamlanırken yeni yürüyüş ve dinlenme alanları için de çalışmalar yapılıyor. Derme Deresi’nde kaba inşaatı sonrasında saha alanı Başkan Taşkın’ın talimatlarıyla tamamlandı. Şehit Fevzi, Taştepe, Beylerbaşı ve Selçuklu mahallelerine hizmet veren alanda 35 bin metrekare yeşil alan, aydınlatılmış yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kaykay pisti ve su gösteri havuzları bulunuyor.

Çarşıbaşı’nda Göletten Çınar Park’a yürüyüş ve bisiklet yolları

Çarşıbaşı saha Alanı Projesi kapsamında Orduzu Pınarbaşı Göleti ile Çınar Park arasında kalan 180 dönümlük alanda altyapı ve zemin düzenleme çalışmaları yürütüldü. Proje tamamlandığında göletten Çınar Park’a yürüyerek veya bisikletle ulaşılabilecek. Projede su kenarında 100 çardağın yanı sıra 1.400 metrekarelik bir akvaryum, 1.000 metrekarelik kapalı çocuk oyun alanı, kütüphane ve otoparklar yer alıyor.

REKLAM

Kırkgöz Sahil Parkı’nda 2 bin kişilik düğün bahçesi hizmete açıldı

Kırkgöz Sahil Parkı’nda hizmete açılan 2 bin kişilik düğün bahçesi, ailelerin düğün, nişan ve kına törenlerini açık havada düzenlemesine imkân sağlıyor. Düğün bahçesinin yanında yer alan kafe ve balık restoran ise yıl boyunca park ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Millet Bahçesi’nde yeşil alanlar ve iki Nikâh Salonu planlanıyor

Çöşnük, Zafer ve Uçbağlar mahallelerinin kesişiminde, Battalgazi Devlet Hastanesinin karşısındaki 15 dönümlük eski Karayolları Şefliği arazisi Millet Bahçesi için hazırlandı. Eski lojman, misafirhane ve hangar kalıntılarının kaldırıldığı alanda yeşil alanların yanı sıra toplam 1.500 metrekare büyüklüğünde iki nikâh salonu planlanıyor. Projeye göre salonların altında 2.950 metrekarelik kapalı otopark, yanlarında ise fotoğrafçı, botanik market ve seramik market yer alacak.

REKLAM

Yıldıztepe’de Seyir Terası için hazırlık yapılıyor

Battalgazi Belediyesi, Yıldıztepe’de kent manzarasına bakan bir seyir terası ve dinlenme alanı oluşturmayı planlıyor. Alandaki düzenlemelerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tepenin farklı noktalarındaki anten ve vericileri tek kulede toplamasının ardından yapılması öngörülüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vericilerin taşınması için Çevre Ajansı aracılığıyla 10 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri yenilendi

Battalgazi Belediyesi, Çarşıbaşı saha Alanı’ndaki Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nin alt ve üst katlarında kullanım alanlarını genişletti. Düğün, konferans ve yemekli organizasyonlara uygun hâle getirilen tesisin her katında 300’den fazla misafir ağırlanabiliyor.

REKLAM

Süt Toplama Merkezi’yle üreticiye destek

Toygar, Boran ve Alişar Mahallelerinin kesişim noktasında üreticilerin desteklenmesi amacıyla günlük 20 ton kapasiteli modern bir süt toplama merkezi hayata geçirildi. Soğutma ve hijyen alt yapısıyla donatılan merkezde toplanan sütler kalitesini koruyarak ekonomik değerini kaybetmeden pazara ulaşıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu sistem sayesinde ürün kayıpları önleniyor kalite standartları korunarak çiftçinin emeği güvence altına alınıp kırsal kalkınmaya katkı sağlanıyor.