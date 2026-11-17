Malatya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak fotokapanla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan vaşaklar, Milli Parklar ekiplerince kurulan su yalaklarının önünde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Doğanın saklı sakinlerinden vaşak, bu kez çift olarak karşımızda. Onlar için hazırladığımız su yalaklarının önünde fotokapanlarımıza yansıyan bu özel anlar, yaban hayatının güzelliklerini gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.