Malatya'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. 06 FKP 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir markete girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Otomobilin markete girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin markete girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

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