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        Malatya'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Kale ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Malatya'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Kale ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Malatya Elazığ kara yolu Bent Mahallesi mevkisinde H.Ö. idaresindeki 06 SAJ 82 plakalı tır ile S.Y'nin kullandığı i 44 AIH 326 plakalı traktör çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan traktör sürücüsü ve traktördeki M.S, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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