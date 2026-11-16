Kiltepe ve Çarmuzu mahalleleri Kuzey Kuşak Yolu'na bağlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerinin ulaşımını kolaylaştıracak 2 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yeni imar yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yeni yol açma, genişletme ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerini Kuzey Kuşak Yolu’na bağlayacak 2 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yeni imar yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Bölge trafiğine nefes aldıracak

Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerini Kuzey Kuşak Yolu’na bağlayacak yeni ulaşım aksının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması, ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor.

Malatya’nın geleceğine yatırım

Yollar, şehirlerin gelişimini şekillendiren, ekonomik ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen en önemli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Güçlü, güvenli ve planlı bir ulaşım ağı, şehirlerin büyümesini desteklerken yaşam kalitesinin artırılmasına da önemli katkı sağlıyor.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin bugünkü ulaşım ihtiyaçlarını karşılarken gelecekteki gelişimini de göz önünde bulundurarak yatırımlarını sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla mahallelerin gelişimini desteklemeye, ulaşım konforunu artırmaya ve Malatya'nın geleceğine değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Mahalle muhtarlarından ve sakinlerinden teşekkür

Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Bektaş, "Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu yol 25 metre genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğunda bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine şahsim ve mahallem adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise, "Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerimizin arasında bulunan Kuzey Kuşak Yoluna bağlantı yolumuzdaki çalışmalar sürmektedir. Mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve ekibine teşekkür ediyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu yolla birlikte Çarmuzu ve Kiltepe mahallelerimiz nefes alacaktır. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Çarmuzu Mahalle sakinlerinden Ramazan Gökçe’de ise yaptığı konuşmada, "Yaklaşık olarak 40 yıldır hizmet gelmeyen bu yere yapılan hizmetlerden dolayı başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah’a şükürler olsun önce Allah’ın sonrada büyüklerimizin sayesinde güzel işler yapılmakta. Bu yolun açılması ile birlikte birçok hizmet gelecek.Mahalle sakinlerinden Seyfettin Keskin de 20 yıldır Çarmuzu mahallesinde oturduğunu belirterek, ilk defa böyle büyük bir hizmetin mahallelerinde yapıldığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun" şeklinde konuştular.