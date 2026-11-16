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        Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

        Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi.

        Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K. (39) burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya’ya nakledildi. E.K.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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