İnönü Üniversitesinin bilimsel birikimi COP31'de tanıtıldı

İnönü Üniversitesi akademisyenleri, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında hazırladıkları 22 projeyi ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıttı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da üniversitenin standını ziyaret ederek akademisyenlerden projeler hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında İnönü Üniversitesi, farklı akademik birimlerde geliştirilen araştırma projelerini uluslararası platformda tanıtma fırsatı buldu. Konferans alanındaki Yeşil Bölge’de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonu’nda yer alan İnönü Üniversitesi standını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademisyenlerle bir araya geldi. Proje yürütücülerinden çalışmaların içeriği, kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi alan Rektör Akpolat, üniversitenin farklı disiplinlerde ortaya koyduğu araştırmaları inceledi.

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İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere küresel ölçekte önem taşıyan konulara odaklanan projeler, İnönü Üniversitesinin farklı alanlardaki araştırma çalışmalarını ve çözüm odaklı bilimsel yaklaşımını ortaya koydu. Rektör Akpolat, COP31’de üniversiteyi temsil eden akademisyenleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.