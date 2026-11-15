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        Yeşilyurt Belediyesinden Ödüllü 5.Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası

        Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye Bilardo Federasyonu ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası, 2022 Kasım tarihleri arasında bilardo tutkunlarını bir araya getirecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Yeşilyurt Belediyesinden Ödüllü 5.Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası

        Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye Bilardo Federasyonu ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası, 2022 Kasım tarihleri arasında bilardo tutkunlarını bir araya getirecek.

        Yeşilyurt Belediyesi, spora ve sporculara yönelik destekleri kapsamında sportif organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Bilardo Federasyonu ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek olan 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası, 2022 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Bilardo sporunun tanıtılması, yaygınlaştırılması, sporcular arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuva, üç gün boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.

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        Turnuva, 20 Kasım Cuma günü saat 17.30'da Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Salonu'nda başlayacak.

        Bilardo sporuna gönül veren sporcuların ve sporseverlerin buluşacağı organizasyonla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0533 617 0000 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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