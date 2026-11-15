Malatya'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akçadağ ilçe girişindeki DSİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçadağ istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, bölgedeki akaryakıt istasyonundan çıkış yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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