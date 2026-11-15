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        Malatya'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Malatya'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Akçadağ ilçe girişindeki DSİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçadağ istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, bölgedeki akaryakıt istasyonundan çıkış yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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