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        Safran üretimi Malatya'da yaygınlaşıyor

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısıya alternatif ürün arayışı kapsamında 450 metrekare alanda deneme amaçlı başlatılan safran üretimi, zamanla yaygınlaşarak 4 ilçede 10 dekarlık alana ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Safran üretimi Malatya'da yaygınlaşıyor

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısıya alternatif ürün arayışı kapsamında 450 metrekare alanda deneme amaçlı başlatılan safran üretimi, zamanla yaygınlaşarak 4 ilçede 10 dekarlık alana ulaştı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, "don çukuru" olarak adlandırılan alanlarda safran gibi alternatif ürünlerin yetiştirilmesine yönelik girişimleri değerli bulduklarını söyledi.

        Safranın Malatya'nın iklim koşullarına uygun olduğunu belirten Akar, ürünün verim, getiri ve maliyet açısından üreticiye önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

        Kentte son yıllarda safran üretiminin yaygınlaşmaya başladığını anlatan Akar, şöyle konuştu:

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        "Halihazırda 10 dekar ekim alanı oluştu. Önümüzdeki süreçte safran üretiminin daha fazla yaygınlaşması için katkı sunmaya çalışacağız. İlimizde yetiştirilen ve ekonomik olarak verimli olmayan ürünlere alternatif olabileceğini değerlendiriyoruz. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerimizde üreticilerimiz yetiştirmeye başladı."

        Yarımcahan Mahallesi'ndeki üretici Muzaffer Akçin de yaklaşık 10 yıl önce safran ekimine başladığını, ürünün ekonomik getirisini gördükten sonra üretimi sürdürdüğünü anlattı.

        Safranı alternatif ürün olarak değerlendirdiğini dile getiren Akçin, üreticilere de destek verdiklerini belirterek, "Safranın girdi maliyetleri düşük ancak çıktı olarak çok bereketli bir ürün. Safranın pazar problemi olduğunu artık düşünmüyorum. Pazarlama tekniklerini çok iyi değerlendirmek lazım. Safran, sadece gıda pazarına hitap eden bir ürün değil. Tıbbi yönünün zenginliğiyle tıbbi pazara da hitap ediyor." dedi.

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        Safrandan mürekkep üreterek sanatçılara sunduklarını kaydeden Akçin, amatör olarak başladığı üretimi zamanla profesyonel zemine taşıdığını, marka tescilini yaptırarak firmasını kurduğunu söyledi.

        - Gramını 800 liradan satıyor

        İlk üretim dönemlerinde pazarlama sorunu yaşadığını ancak aştığını anlatan Akçin, kendilerinden safran soğanı temin eden üreticilere ürünlerini satamamaları durumunda satın alma konusunda destek sözü verdiklerini vurguladı.

        AR-GE çalışmalarıyla safran üretiminin geleceğinin parlak olduğunu düşündüğünü belirten Akçin, bu yıl 3 dekar alanda 400 gramın üzerinde safran elde etmeyi beklediklerini söyledi.

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        Akçin, geçen yıl 3 dekar alana 326 kilogram safran soğanı ektiklerini, safran soğanı miktarının artmasıyla elde edilen ürün miktarının da yükseldiğini belirtti.

        Safranın gramını geçen yıl 600 liradan sattıklarını anlatan Akçin, bu yıl fiyatın 800 lira olacağını sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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