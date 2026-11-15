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        Malatya Yeşilyurt Spor, Adaletgücü'nü 6-2 mağlup etti

        TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında konuk ettiği Adaletgücü Spor Kulübü'nü 62 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Malatya Yeşilyurt Spor, Adaletgücü'nü 6-2 mağlup etti

        TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında konuk ettiği Adaletgücü Spor Kulübü’nü 62 mağlup etti.

        TFF 3. Lig 3. Grup’un 12. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, Adaletgücü Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Malatya temsilcisi rakibini 62 mağlup etti.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Mustafa Akandemir’in 9. dakikada attığı golle 10 öne geçti. Aynı oyuncu 34. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

        Malatya Yeşilyurt Spor, Mustafa Alşimşek’in 28 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 22’ye getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

        İkinci yarıya etkili başlayan Malatya temsilcisi, 48. dakikada Enes Nalbantoğlu’nun golüyle 32 öne geçti. Ev sahibi ekipte Muhammed Enes Yılmaz, 61 ve 71. dakikalarda attığı gollerle skoru 52 yaptı.

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        Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Seyit Alperen Ayyıldız, maçın sonucunu 62 yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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