El emeği göz nuru ürünler sergileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, üretkenliği desteklemek ve kursiyerlerin el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen "El Emeği Göz Nuru Pazarı" Sanat Merkezi’nde açıldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda büyük emek ve özenle hazırlanan birbirinden değerli ürünlerin yer aldığı pazarın açılışını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen El Emeği Göz Nuru Pazarı açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er’in yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi yetkili amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Başkan Er: her ilmekte bir hikaye

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Bugün burada emeğin, üretimin, sabrın ve maharetin bir araya geldiği çok güzel bir buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada, emeğin, sabrın ve ustalığın buluştuğu çok güzel bir pazarı açıyoruz. "El Emeği Göz Nuru Pazarımız" hayırlı olsun. Bu stantlarda gördüğünüz her ürün bir annenin, bir genç kızımızın, bir ablamızın saatlerce süren emeğinin bir eseri. Her ilmekte bir hikâye, her nakışta Malatya'nın kültürü var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üreten kadınlarımızın yanındayız. Kadın KültürSanat, Spor ve Yaşam Merkezlerimizde ve semt konaklarımızdaki kurslarımızda hanımlarımıza el sanatlarından resme kadar pek çok alanda eğitim veriyoruz. Amacımız, bu emeğin evde kalmaması, ekonomik bir değere, aile bütçesine katkıya dönüşmesi. Ürünlerimizi önümüzdeki dönemde online satışla da Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz. Emek veren bütün hanımefendilere teşekkür ediyorum" diyerek sanatsal bir çarşı çalışması yaptıklarının müjdesini de duyurdu.

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Sanat adına yol açan Büyükşehir’imize teşekkür ediyorum"

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise, "Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünü yaptığı gerek engelliler gerek kadın emeği ve kadının alın terini her alanda Büyükşehir Belediyesinin izinin olduğu bir Malatya'yız. Asrın afetinden sonra yapılması gereken ne varsa kültür ve sanat adına yol açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

"Ürünlerimizi burada görmenin mutluluğu inanılmaz"

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz da, "El emeği göz nuru dediğimiz her ürünü bugün burada görmenin mutluluğu inanılmaz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız görev aldığı günden beri yolu, altyapısı, üst yapısı derken kadınlarımızı da hiçbir zaman ihmal etmedi. Sizlerin huzurunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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"Nadide pazarımız hayırlı olsun"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Eşi Sevgi Er Hanımefendi ise, "Bu nadide sergimizin hanımlarımıza, Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tüm protokolle birlikte açılış gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve katılımcılar sergilenen ürünleri tek tek gezdi.