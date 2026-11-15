Malatya'da pikap takla attı: 2 yaralı

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B. K. (21) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi Çamlıca Restaurant mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan D. B. (36) idaresindeki 44 AFL 786 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu ve takla attı.

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