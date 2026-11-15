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        Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

        Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 00:11 Güncelleme:
        Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

        Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında MalatyaAnkara karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 BJ 852 plakalı minibüs ile 06 AEB 395 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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