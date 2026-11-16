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        Malatya'daki kubbesiz mimarisiyle tarihi cami yüzyıllara meydan okuyor

        OKAN COŞKUN - Malatya'nın "sakin şehir" ünvanlı Arapgir ilçesinde bulunan Mirliva Ahmet Bey Camisi, kubbesiz mimarisi, ahşap çatı sistemi ve taş işçiliğiyle yaklaşık üç asırdır ayakta duruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Malatya'daki kubbesiz mimarisiyle tarihi cami yüzyıllara meydan okuyor

        OKAN COŞKUN - Malatya'nın "sakin şehir" ünvanlı Arapgir ilçesinde bulunan Mirliva Ahmet Bey Camisi, kubbesiz mimarisi, ahşap çatı sistemi ve taş işçiliğiyle yaklaşık üç asırdır ayakta duruyor.

        İlçenin Arasa Meydanı'nda bulunan cami, dikdörtgen planlı yapısı ve mihrap duvarına paralel uzanan üç bölümlü iç mekanıyla dikkati çekiyor.

        Sivri kemerlerle birbirine bağlanan 8 sütun üzerine oturan yapıda, kubbe yerine ahşap örtü sistemi tercih edilmiş.

        Caminin iki sıra halinde düzenlenen pencerelerinden süzülen gün ışığı ibadet alanını doğal biçimde aydınlatırken, mihrap ve minberdeki süslemeler de dönemin taş ve ahşap işçiliğini yansıtıyor.

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        Yaklaşık üç asırlık geçmişinde çeşitli onarımlar geçiren cami, 1895 yılında çıkan yangında zarar gördü. Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle onarılan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2013 yılında restore edildi.

        Malatya'nın da etkilendiği 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından camide yapılan incelemelerde herhangi bir hasara rastlanmadı.

        Günümüzde ibadete açık olan cami, tarihi mimarisini yakından görmek isteyen ziyaretçileri de ağırlıyor.

        - "Önümüzdeki yüzyılları da taşıyacak özelliğe sahip"

        Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, AA muhabirine, caminin Mirliva (Tuğgeneral) Ahmet Bey tarafından ilçenin ticaret merkezi bölgesine inşa ettirildiğini söyledi.

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        Caminin en belirgin özelliklerinden birinin akustiği olduğunu belirten Kavas, yapının mimari özellikleri sayesinde depremde hasar görmediğini ifade etti.

        Caminin mihrabında hayat ağacı motifinin bulunduğunu anlatan Kavas, şöyle konuştu:

        "Camimizin en bariz özelliklerinden bir tanesi içerideki sesin akustik olmasıdır. Öyle bir mimariyle, öyle bir inşaatla yapılmış ki depremde hiçbir hasar görmedi. En ufak bir çatlak bile yok ve çok güzel de bir mihrabı vardır. Bir hayat ağacı, bir hayat yaşamı anlatan, doğuştan hayatı anlatan bir mihrabı vardır. Taşlar tamamen orijinaldir. En son 2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi ve şu anda hala aktif olarak kullanılan bir camidir."

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        Caminin yapımında moloz taş kullanıldığını belirten Kavas, harçla birleştirilen taşlardan oluşturulan yığma duvarların yapının ağırlığını doğrudan temele ilettiğini anlattı.

        Caminin kubbesiz mimarisinin dayanıklılığında etkili olduğunu dile getiren Kavas, "Önümüzdeki yüzyılları da taşıyacak özelliğe sahip. Aslında bu caminin yerinde 1403 yılında da bir ibadethane, bir cami var ama işte zaman içerisinde o dönemlerdeki gelişmelere göre o camiyi yıkmışlar, yeniden bu camiyi inşa etmişler." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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