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        Başkan Geçit: " Sağlıklı bir hayat için spor yapalım"

        Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıktı'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında düzenlenen Sonbahar Aile Yürüyüşü, 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe eşi Neşe Geçit ile birlikte katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek vatandaşları spor yapmaya ve doğayla iç içe olmaya davet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Başkan Geçit: " Sağlıklı bir hayat için spor yapalım"

        Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıktı'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında düzenlenen Sonbahar Aile Yürüyüşü, 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe eşi Neşe Geçit ile birlikte katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek vatandaşları spor yapmaya ve doğayla iç içe olmaya davet etti.

        Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtmak, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla sosyal etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Çırmıktı'da düzenlenen Sonbahar Aile Yürüyüşü, doğaseverlerden yoğun ilgi gördü.

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        Çırmıktı'nın doğasında sağlıklı yaşam buluşması

        Yeşilyurt Ata Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Çırmıktı'nın tarihi dokusu, eşsiz manzaraları, bağları, bahçeleri ve yemyeşil alanları arasında devam etti. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte aileler, çocuklar ve gençler sonbaharın güzellikleri eşliğinde keyifli bir hafta sonu geçirdi.

        Başkan Geçit, ailelerle birlikte yürüdü

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, eşi Neşe Geçit ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte yürüyüşe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcılar yürüyüş boyunca bol bol fotoğraf çekerek Çırmıktı'nın doğal güzelliklerini ölümsüzleştirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Yeşilyurt'un doğal ortamında vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyon dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

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        "Kadim bölgelerimizi yeni projeler ve sosyal faaliyetlerle tanıtıyoruz"

        Yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçede sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Şehrimizin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Artık inşa bitti, ihya dönemindeyiz. Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldırıyoruz. İlçemizin kadim bölgelerinden Çırmıktı'nın doğal güzellikleri arasında düzenlediğimiz bu yürüyüşe katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Buranın tarihi bir dokusu, temiz havası ve eşsiz doğal güzellikleri var. Bu zenginlikleri ön plana çıkarmak amacıyla gerek rezerv alan projelerimizle gerek Beylerderesi Yaşam Vadisi projemizle gerekse bu tür sosyal etkinliklerle bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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        "Spor yapan bir insan dinamik ve sağlıklı bir hayat yaşar"

        Başkan Geçit, doğa yürüyüşünde ailelerin çocuklarıyla birlikte katılmasının ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekerken, "Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte bizler de aile kültürünü güçlendiren çalışmalara öncelik veriyoruz. Sağlıklı bir aile, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir toplum bizim için çok kıymetlidir. Bu mevsimin eşsiz güzellikleri eşliğinde ailelerimizle birlikte yürüyerek hem sağlıklı yaşamın önemine dikkat çektik hem de birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirdik. Vatandaşlarımızdan ricamız; bol bol yürüyüş yapalım, mutlaka bir spor dalıyla uğraşalım. Spor yapan bir insan dinamik ve sağlıklı bir hayat yaşar. Etkinliğimize destek sunan derneklerimize, katılım gösteren ailelerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Sonbahar Aile Yürüyüşü, yürüyüşün ardından gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam etti. Yeşilyurt Belediyesi tarafından katılımcılara kavurma ikramında bulunulurken, vatandaşlar hem doğanın hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

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