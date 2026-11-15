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        Malatya'da otomobil su kanalına girerek takla attı: 2 yaralı

        Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin su kanalına girerek takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Malatya'da otomobil su kanalına girerek takla attı: 2 yaralı

        Malatya’nın Darende ilçesinde otomobilin su kanalına girerek takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.45 sıralarında D300 karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende’den Gürün istikametine seyir halinde olan H.C.G. (28) yönetimindeki 45 HC 313 plakalı otomobil yol ortasında bulunan su kanalına girerek takla attı.

        Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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