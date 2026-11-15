Malatya'da otomobil su kanalına girerek takla attı: 2 yaralı

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 08.45 sıralarında D300 karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende’den Gürün istikametine seyir halinde olan H.C.G. (28) yönetimindeki 45 HC 313 plakalı otomobil yol ortasında bulunan su kanalına girerek takla attı.

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