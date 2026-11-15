Malatya'da yanan hafriyat kamyonu küle döndü

Malatya’da motor kısmında çıkan yangın sonucu alev topuna dönen hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, MalatyaKayseri karayolu Akçadağ ilçesi Darıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan hafriyat kamyonunun motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonu sararken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bu sırada çevredeki çiftçiler, ilaçlama tankerleriyle yangına müdahale etti.

Yangında yaralanan olmaz iken, hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.