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        Ölmeztoprak'tan saha mesaisi

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlar, esnaf ve partililerle buluştu. Kale'de altyapı, sulama ve deprem sonrası ihtiyaçları değerlendiren Ölmeztoprak, Gözene Mahallesi'nde tarım arazilerinin sulanmasına yönelik proje girişimlerinde bulundu. Ölmeztoprak ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesinin El Emeği Göz Nuru Pazarı'nın açılışına katılarak kadın üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Ölmeztoprak'tan saha mesaisi

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlar, esnaf ve partililerle buluştu. Kale’de altyapı, sulama ve deprem sonrası ihtiyaçları değerlendiren Ölmeztoprak, Gözene Mahallesi’nde tarım arazilerinin sulanmasına yönelik proje girişimlerinde bulundu. Ölmeztoprak ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesinin El Emeği Göz Nuru Pazarı’nın açılışına katılarak kadın üreticilerle bir araya geldi.

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ilçe ve mahalle ziyaretleri kapsamında Kale ve Yeşilyurt’ta bir dizi temas gerçekleştirdi. Teşkilat toplantılarından esnaf buluşmalarına, hane ziyaretlerinden altyapı görüşmelerine kadar yoğun bir program gerçekleştiren Ölmeztoprak, vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinledi.

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        Kale’nin talepleri masaya yatırıldı

        Kale’de düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Milletvekili Ölmeztoprak, partililer, belediye yönetimi ve mahalle muhtarlarıyla istişarelerde bulundu. Sulama imkânlarının geliştirilmesi, içme suyu, yol ve asfalt çalışmaları, sosyal donatı alanları ile deprem sonrası yürütülen çalışmalar toplantının öne çıkan başlıkları oldu.

        İlçenin elektrik altyapısına ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Ölmeztoprak, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından alternatif ring hattı çalışmalarına başlandığını belirtti. Yatırım ile birlikte elektrik arzının sürekliliğine katkı sağlanması ve ihtimal kesintilerin azaltmasının hedeflediğini kaydetti.

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        Kavut için tescil vurgusu

        Kale İş Merkezi’nde esnaf ziyareti de yaparak hayırlı kazançlar dileyen Ölmeztoprak, Malatya’nın yöresel lezzetlerinden kavut üzerine de sohbet etti. Kavut için yapılan coğrafi işaret başvurusunu önemli bulduğunu belirten Ölmeztoprak, yöresel ürünlerimizin tanıtılması, markalaşması ve üreticilerimizin daha geniş pazarlara ulaşmasının Malatya ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti

        Kale Soğukpınar Mahallesi’nde hane ziyaretlerinde de bulunan Ölmeztoprak, büyüklerle sohbet ederek hayır dualarını aldı. Başımızın tacı büyüklerimize Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan teşekkür belgesini takdim eden Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanımızın selamlarını da iletti.

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        Kadın üreticilerle bir araya geldi

        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği Göz Nuru Pazarı’nın açılışına da katılan Milletvekili Ölmeztoprak, el emeği ürünlerini sergileyen kadınlarla buluştu. Kadınların bilgi ve becerilerini üretime dönüştürmesinin, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının ve kadın emeğinin ekonomik değer kazanmasının önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, üretici kadınlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er'in de katıldığı programda Ölmeztoprak, kadın üreticilerin çalışmalarını inceleyerek emekleri ve üretim gayretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

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        Gözene’de sulama imkânlarının geliştirilmesi için girişim

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Ölmeztoprak, tarımsal sulama imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları gündemine aldı. Sulama hizmetinden yararlanamayan alanların suya kavuşturulması, yeni sulama boru hatlarının projelendirilmesi ve mevcut imkânların geliştirilmesi amacıyla DSİ Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz ile görüştüğünü belirten Ölmeztoprak, DSİ ve MASKİ iş birliğinde tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacak ortak bir proje geliştirilmesi için girişimde bulundu.

        Mahallenin ulaşım ve elektrik altyapısına ilişkin taleplerini de gündeme taşıyan Ölmeztoprak, asfaltlama, dar virajların genişletilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlara kilit taşı döşenmesi konularında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ile görüştü. Kırsal bölgelerdeki ahşap elektrik direklerinin yenilenmesi ve şebeke iyileştirmelerinin yatırım programına alınması için de gerekli girişimleri gerçekleştirdi.

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        Ölmeztoprak, Gözene programı kapsamında hane ziyaretleri de gerçekleştirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Ölmeztoprak, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek misafirperverlikleri için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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