Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Sadıkoğlu: "Artışa geçen ihracatımız için 6. bölge teşvikleri uzatılmalı"

        Sadıkoğlu: "Artışa geçen ihracatımız için 6. bölge teşvikleri uzatılmalı"

        Malatya'nın Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 44 milyon 820 bin dolara yükseldi. İhracattaki yükselişin kalıcı hale gelmesi için üretici ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nın üretim ve ihracat kapasitesini güçlendiren 6. bölge teşviklerinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Sadıkoğlu: "Artışa geçen ihracatımız için 6. bölge teşvikleri uzatılmalı"

        Malatya’nın Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 44 milyon 820 bin dolara yükseldi. İhracattaki yükselişin kalıcı hale gelmesi için üretici ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’nın üretim ve ihracat kapasitesini güçlendiren 6. bölge teşviklerinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasını istedi.

        6 Şubat depremleri ve 12 Nisan 2025 tarihinde yaşanan zirai donun etkisiyle düşen Malatya’nın ihracat rakamlarının yeniden ivmelenmeye başladığını kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "2026 yılı ekim ayı ihracat rakamlarına baktığımızda şehrimizin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Bu yılın ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 44 milyon 820 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılı ekim ayında 28 milyon 584 bin dolar ihracat gerçekleşmiştik. 2026 yılının ilk 10 ayına baktığımızda ise (OcakEkim) 274 milyon 957 bin dolar olan toplam ihracatımız, bu yılın aynı döneminde 295 milyon 129 bin dolara yükseldi" dedi.

        REKLAM

        "İhracattaki artışı kalıcı hale gelinmesi için üretici desteklenmeli"

        Artan ihracatın kalıcı hale gelebilmesi için üreticinin desteklenmesi mesajı veren Başkan Sadıkoğlu: "Üreten firmalarımızı ekonomik daralma ile yükü ağırlaşmış durumda. Özellikle ihracat yapan üyelerimizin en önemli beklentileri arasında finansmana erişimin kolaylaştırılması, ticari kredilerde büyüme sınırlarının üretici ve ihracatçı için artırılması, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) desteklerinin kapsamının genişletilmesi, borç yapılandırma imkanlarının geliştirilmesi, ödemesiz dönemi olan ve uzun vadeli finansman kaynağının oluşturulması ile finansman maliyetlerinin düşürülmesi öne çıkmaktadır. Sanayimizdeki enerji ve hammadde maliyetlerinin rekabetçi seviyelere çekilmesi de büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        "6. Bölge teşvikleri 2030 sonuna kadar uzatılmalı"

        Üretim ve ihracatın güçlendirilmesinde yatırım teşviklerinin de kritik öneme sahip olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "İlimiz ihracat rakamlarında teşvikler büyük önem taşıyor. İş dünyamızın önünü görebilmesi, yatırım kararlarını güvenle alabilmesi ve ihracatını sürdürülebilir hale gelinmesi için yıl sonunda bitecek olan 6. Bölge teşvikleri 2030 yılı sonuna kadar uzatılmalıdır" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah

        Benzer Haberler

        Ölmeztoprak'tan saha mesaisi
        Ölmeztoprak'tan saha mesaisi
        Diş hekimlerinden yeni fakülte açılmasına son verilmesi çağrısı
        Diş hekimlerinden yeni fakülte açılmasına son verilmesi çağrısı
        Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Rektör Akpolat'a ziyaret
        Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Rektör Akpolat'a ziyaret
        Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edild...
        Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edild...
        Malatya'daki kubbesiz mimarisiyle tarihi cami yüzyıllara meydan okuyor
        Malatya'daki kubbesiz mimarisiyle tarihi cami yüzyıllara meydan okuyor
        Başkan Geçit: " Sağlıklı bir hayat için spor yapalım"
        Başkan Geçit: " Sağlıklı bir hayat için spor yapalım"