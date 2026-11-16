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        Battalgazi'de iki mahallede asfalt çalışması sürüyor

        Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çöşnük ve Beydağı mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Battalgazi'de iki mahallede asfalt çalışması sürüyor

        Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çöşnük ve Beydağı mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

        Çöşnük Mahallesi’nde ekipler, ilk olarak yol yüzeyinde bakım çalışması yaptı. Bakımın tamamlanmasının ardından aynı gün sıcak asfalt serimine geçildi. Böylece yolun bakımı ve asfaltlanması aynı gün içinde gerçekleştirildi. Beydağı Mahallesi’nde ise onarım gerektiren kesimlerde asfalt yama çalışması yapıldı. Ekipler, yol yüzeyinde yer yer oluşan bozulmaları yama yöntemiyle giderdi.

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