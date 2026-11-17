Malatyalı Astsubay Miraç Özen son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yaptığı sırada evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Malatyalı astsubay Miraç Özen, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 17.11.2026 - 17:00 Güncelleme:
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yaptığı sırada evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Malatyalı astsubay Miraç Özen, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Miraç Özen'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene askerî yetkililer, vatandaşlar ve Özen'in yakınları katıldı.
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