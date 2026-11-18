Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Mullakasım Mahallesi’nde, Yeşilyurt’un eski belediye başkanlarından merhum Soysal Kekevi’nin anısını yaşatmak amacıyla yapımı sürdürülen "Taziye Evi ve Kütüphane" Binasında incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, projenin belediye ile hayırsever iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, "Eski belediye başkanlarımızdan merhum Soysal Kekevi adına inşa edilen Taziye Evi ve Kütüphane inşaatı devam ediyor. Hayırseverimiz yapım masraflarını üstlenirken, belediye olarak ta alan tahsisiyle birlikte, çevre düzenlemesi ve çeşitli katkılar sunuyoruz. Belediyemizle hayırseverimizin ortak projesi olarak burayı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Başta hayırseverimiz olmak üzere meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Hedef: Yeşilyurt’a 17 taziye evi

Başkan Geçit, Malatya’da taziye ziyaretlerinin çadırlarda yapılması sorununa kalıcı çözümler getirdiklerini, hedeflerinin Yeşilyurt’a 17 Taziye Evi kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi Malatya’yı çadırlardan kurtarıyoruz. Vatandaşlarımızın taziye ziyaretlerini çadırlarda gerçekleştirmek zorunda kalmalarını ortadan kaldırıyoruz. Malatya’ya yakışmayan bu duruma köklü bir çözüm getiriyoruz. Yeşilyurt’ta toplam 17 Taziye Evi yapmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. İlçemizin dört ayrı noktasında bu evlerimizi hizmete sunduk. Mullakasım’daki projemizle birlikte beşinci Taziye Evimizi de tamamlayacağız. Dilek Örenönü mahallemizdeki Taziye Evi’nin büyük bölümü tamamlanırken, kısa süre içerisinde açılışını yapacağız. Çayırköy’de ise mevcut bir binanın Taziye Evi, Cem Evi ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek şekilde dönüşümünü sağladık, yakın bir zamanda buranın da açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

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Taziye evleri güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretecek

Başkan Geçit, Taziye Evlerinin yalnızca taziye kabul edilen mekânlar olarak değil, aynı zamanda vatandaşların bir araya gelebileceği sosyal ve toplumsal buluşma alanları olarak tasarlandığından bahsederken, "Taziye Evlerimiz hem vatandaşlarımızın taziyelerini kabul edecekleri özel mekânlar hem de toplumsal toplanma alanları olarak tasarlanıyor. Bundan sonraki süreçte Taziye Evlerimizin fonksiyonel yapısı bu anlayışla şekillenecek. Ayrıca bu mekânlarımız güneş enerji sistemleri sayesinde kendi enerjilerini kendileri üretecek. Çevreci bir proje olarak ilçemize kazandıracağımız bu sistem, herhangi bir elektrik kesintisi yaşandığında da devreye girerek hizmetin aksamamasını sağlayacak" diye konuştu.