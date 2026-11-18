Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle Ahmet Kaya'nın 26'ncı ölüm yıl dönümü anısına "Ahmet Kaya Şarkıları Konseri" düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, şef Dr. Zeki Giray yönetimindeki koro, usta sanatçının unutulmaz eserlerini seslendirdi. Ücretsiz konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran Malatyalılar, Ahmet Kaya'nın şarkılarına eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, Ahmet Kaya'nın müziği ve hatırası bir kez daha yad edildi.

Konser sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur tarafından koro şefi Dr. Zeki Giray'a çiçek takdim edildi.

REKLAM

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in davetiyle tüm halkın katılımına açık olarak düzenlenen program, büyük beğeni topladı.