Malatya'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Darende ilçesi Yukarıulupınar mevkiinde meydana geldi. Erkan K. (38) idaresindeki 26 ADM 412 plakalı otomobil, Malatya'dan Darende istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Kübra K. (32) hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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