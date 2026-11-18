Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında MalatyaSivas karayolu Hekimhan Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan istikametinde seyir halinde olan A.A. (53) yönetimindeki 35 ADF 758 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.A. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.