Malatya'da Yunus Akçelik'in darp edilerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanık, 3'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırılarak hükümle birlikte tahliye edildi. Bir sanık ise beraat etti.

Olay, 24 Temmuz 2025 tarihinde Malatya merkez Turgut Temelli Caddesi'nde meydana geldi. Darp edilen Yunus Akçelik (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davanın yargılaması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar F.Ç., İ.K., İ.K. ve M.A.T. ile mağdur ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların "taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Mahkeme heyeti, 4 sanığı 3'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırarak hükümle birlikte tahliyelerine karar verdi. Diğer sanık Y.A. ise beraat etti.