Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan sokaklarda yürütülen asfalt hazırlığı ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Personeli selamlayıp vatandaşlarla sohbet eden Taşkın, yol çalışmalarının altyapı kuruluşlarının işlerini tamamladığı sokaklarda sürdürüldüğünü belirtti.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının ardından yolları asfalt serimine hazırlarken kaldırım çalışmalarına da devam ediyor. Çalışma alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalledeki çalışmaların ilerleyişine ilişkin açıklamalarda bulunan Taşkın, asfalt ve kaldırım uygulamalarına başlanabilmesi için ilgili kuruluşların altyapı işlemlerini tamamlaması gerektiğini ifade etti. Taşkın, bu hafta içerisinde mahalledeki sokakların çoğunda çalışmaya başlamayı hedeflediklerini söyledi.

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"Asfalt ve kaldırım için altyapı çalışmalarının bitmesi gerekiyor"

Altyapı çalışmalarının zaman aldığını ve bu süreçte vatandaşların çeşitli güçlükler yaşadığını dile getiren Başkan Taşkın, şunları kaydetti:

"Daha önce de hemşehrilerimizle paylaştığımız gibi altyapı çalışması biten sokaklarda üstyapı çalışmalarına başlayabiliyoruz. Doğal gaz, elektrik, telekomünikasyon ve su altyapısına yönelik çalışmaların tamamlanması gerekiyor ki biz o sokakta asfalt ve kaldırım çalışması yapabilelim. Bu nedenle süreç zaman zaman ağır ilerliyor. Bugün Battalgazi Mahallemizde altyapı çalışmaları tamamlanan bir sokağımızdayız. Ekiplerimiz bir taraftan asfaltlama hazırlığı yaparken diğer taraftan kaldırım çalışmalarını yürütüyor. İnşallah bu hafta içerisinde mahallemizdeki sokakların çoğunda çalışmaya başlamış olacağız. Altyapı çalışmaları sırasında toz ve çamur nedeniyle hemşehrilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Ancak bizim bu sokaklarda çalışmaya başlayabilmemiz için altyapı işlemlerinin bitmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl da altyapı kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde, çalışmaların tamamlandığı sokak ve caddelerde yol ve kaldırım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımızın büyük bölümünü mahallelerimizin yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine ayıracağız. Görevimiz şehrimizi daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek. Belediyemiz bütün ekipleriyle sahada olacak."

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İlçenin farklı noktalarında asfalt ve yama çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi’ndeki çalışmaların yanı sıra ilçenin farklı noktalarında da asfalt ve yama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yıldıztepe ve Çamurlu mahallelerinde de asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.