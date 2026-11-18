Malatya'da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da minibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya'da minibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.45 sıralarında MalatyaAdıyaman karayolu Doğanşehir Sürgü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen E.E. (36) yönetimindeki 44 AEY 742 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Y.C. (28) idaresindeki 44 DV 301 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile traktörde yolcu olarak bulunan E.C. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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