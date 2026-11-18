İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, A.A. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

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