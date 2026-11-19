Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kaçak ve metruk yapılara yönelik yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Samanköy Mahallesi'nde risk oluşturan metruk bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi, daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe hedefi doğrultusunda kaçak ve metruk yapılara karşı yürüttüğü çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan yapılar, gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından kontrollü şekilde yıkılıyor.

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Çalışmalar kapsamında Samanköy Mahallesi'nde bulunan ve çevre ile insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen metruk binanın yıkımı, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Yıkım çalışmasıyla birlikte söz konusu yapının oluşturduğu güvenlik riski ortadan kaldırıldı.

"Yıkım işlemlerine devam edeceğiz"

Yeşilyurt Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Uğur Turşin, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kaçak ve metruk yapılara karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirterek, "Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak ve metruk yapılara yönelik başlattığımız yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaçak yapılaşmaya ve çevre ile insan sağlığına zarar veren, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden metruk yapılara asla geçit vermiyoruz. Samanköy Mahallemizde de teknik incelemeler neticesinde yıkımına karar verilen binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdik. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak, ilçemizin düzenli kentleşmesine katkıda bulunmaktır. Bundan sonraki süreçte de bu tür çalışmalarımızı aynı titizlik ve kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.