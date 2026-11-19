Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü taziye evi yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Eski Malatya bölgesindeki Karahan Mahallesi’ne yapılacak Ayşe İlbak Taziye Evi için Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile iş insanı Mehmet İlbak arasında protokol imzalandı.

Battalgazi Belediyesi, vatandaşların acılı günlerinde taziyelerini uygun şartlarda kabul edebilmeleri amacıyla başlattığı taziye evleri projesini yaygınlaştırıyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın seçim vaatleri arasında yer alan proje kapsamında, tamamlanan tesisler vatandaşların hizmetine sunulurken yeni taziye evlerinin yapımına yönelik çalışmalar da devam ediyor. İlçede daha önce Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu ve Tandoğan mahallelerinde dört taziye evi vatandaşların kullanımına sunuldu. Alacakapı Mahallesi’nde iki; Çöşnük, Yıldıztepe, İskender, Dolamantepe, Zafer, Göller, Karaköy, Paşaköşkü ve Hanımınçiftliği mahallelerinde ise birer taziye evinin yapımı sürüyor. Karahan Mahallesi için imzalanan protokolle ilçedeki taziye evi yatırımlarına bir yenisi daha eklenecek.

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Protokole ilişkin açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, katkılarından dolayı hayırsever iş insanı Mehmet İlbak’a teşekkür ederek, "Battalgazi’mize yeni bir eser daha kazandıracağız. Eski Malatya’daki Karahan Mahallemizde inşallah bir taziye evini daha hayata geçireceğiz. Şimdiden Battalgazi’mize, Eski Malatya’mıza ve Karahan Mahallemize hayırlı olsun. Hayırsever iş insanımız Mehmet İlbak’ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.