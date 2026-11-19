MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde dedesine ait eski tüfeği temizlerken kazara kendisini vurduğu öne sürülen S.Ö. (50), ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö. evde dedesine ait eski tüfeği temizlediği sırada, iddiaya göre kazara kendisini vurdu. Kendi çabasıyla sokağa inen S.Ö. komşularının zilini çalarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Ö. buradan da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü. Durumu ağır olan S.Ö. tedaviye alındı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.