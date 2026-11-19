Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES)'nın 7. dönem sonuçlarına göre İnönü Üniversitesi, kabul edilen proje sayısı bakımından 172 üniversite arasında 14. sırayı aldı. Daha önce en yüksek proje sayısına, 16 projenin kabul edildiği üçüncü dönemde ulaşan İnönü Üniversitesi, son sonuçlarla birlikte kendi rekorunu yeniledi. Böylece öğrenci topluluklarının yedi dönem boyunca ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazandığı toplam proje sayısı 68'e yükseldi.

Ulusal kategoride 5 proje kabul edildi

İnönü Üniversitesi öğrenci topluluklarından Dijital İnovasyon Topluluğunun "Bozkırın Gücünden Teknolojinin Zirvesine", Ekoloji Topluluğunun "EkoRekreasyon ile Sürdürülebilir Yaşam" ve Genç Yaklaşım Topluluğunun "Gençler Evinde" adlı projeleri kabul edilen çalışmalar arasında yer aldı.

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Genç Yeşilay Topluluğunun "Akran Elçileriyle Bağımlılığa Karşı Güçlü Gençlik" ve Yeni Fikirler Topluluğunun "Gençlik ve İrade: Sivil Toplum Anlayışı ve Millî Bilinç Buluşması" projeleri de ulusal kategoride desteklenmeye hak kazandı.

Yerel projeler farklı alanlarda hayata geçirilecek

Yerel kategoride kabul edilen 12 proje, eğitimden bilime, spordan kültür ve sanata kadar farklı alanlarda çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

Kimya Topluluğu, Kurucaova'daki bir köy okulunda kimya ve bilim şenliği düzenlemeyi planlarken Yenilikçi ve Kapsayıcı Matematik Eğitimi Topluluğu, dezavantajlı ortaokul öğrencilerine akademik ve psikososyal destek sunmayı amaçlıyor. Ekonomi ve Diyalog Topluluğu ise düzenleyeceği kampla gençlerin finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. İnönü Sportif Etkinlikler Topluluğu da "Hekimin Kulağı Sahada: Goalball Tıp Şampiyonası" adlı projesiyle destek almaya hak kazandı.

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Düşünce Akademisi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TODUP), Kültür Sanat, Münazara, Pilates, Siyonizm ve Ortadoğu Araştırmaları, Yapay Zekâ ve Yaşlılarla Yaşam topluluklarının projeleri de yerel kategoride kabul edildi. Projeler arasında Harput'un edebî ve kültürel mirasını gençlerin bakış açısıyla ele alan çalışmalar, yapay zekâ destekli hikâye ve sanat atölyeleri, münazara faaliyetleri ve kampüste pilates etkinlikleri yer alıyor. İnönü Üniversitesi, ÜNİDES'in 7. döneminde elde edilen başarıya katkı sunan öğrenci topluluklarını ve akademik danışmanlarını tebrik ederek projelerin hayata geçirilmesi sürecinde başarılar diledi.