Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu 4 ikamet, 2 araç ve 4 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 800 sentetik ecza hapı, 25 gram AM sentetik kannabinoid hammaddesi ile 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da düzenlenen narkotik operasyonunda 2 bin 800 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

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